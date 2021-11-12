Афины , , 10:54 — REGNUM Казанский УНИКС одержал победу над греческим «Панатинаикосом» в матче регулярного чемпионата баскетбольной Евролиги. Встреча завершилась со счётом 74:72.

Мяч в корзине. Баскетбол (сс) Markus Spiske

Самым результативным игроком стали игроки УНИКСа Андрей Воронцевич и Айзея Канаан, набравшие по 17 очков. В составе «Панатинаикоса» защитник Георгиос Папаяннис и Дарил Маконнабрал набрали по 14 очков.

УНИКС набрал 13 очков и занимает 11-е место в турнирной таблице Евролиги. «Панатинаикос» идёт на 17-м месте с 11 очками.

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