Москва, 12 ноября, 2021, 10:59 — ИА Регнум. В Вене в 83-ю годовщину массового еврейского погрома на территории Германии, Австрии и Судет состоялась презентация масштабной научной работы о противодействии антисемитизму в Европе, исследования, которое призвано предотвратить дальнейшее распространение ненависти к евреям. Издание представил президент Европейского еврейского конгресса (ЕЕК) Вячеслав Моше Кантор.

Европейский еврейский конгресс, фотограф Ouriel Morgensztern Вячеслав Моше Кантор

Исследование под названием «Конец антисемитизму!», реализованное при участии ста девятнадцати международных экспертов, включает пять томов. В первой части предлагаются практические решения и рекомендации для представителей органов власти, во второй рассматривается ненависть к евреям в религии, в третьей — история антисемитизма, в четвёртой — роль борьбы с антисемитизмом в философии, педагогике и общественных науках, а в пятой исследуются его проявления в современной прессе, а также в юридической и политической сферах.

«Это самое крупное и исчерпывающее исследование проблемы антисемитизма, — заявил Вячеслав Моше Кантор. — Что ещё более важно, в нём детально описаны основы единого и согласованного плана упреждающих действий для противодействия ему сегодня и в будущем».

Отдельно президент ЕЕК подчеркнул, что важно распространить это издание как можно шире, чтобы правительства, научные и религиозные учреждения, СМИ и другие организации могли использовать его для повышения эффективности своих усилий.

«Мы видим очевидное стремление правительств бороться с ненавистью к евреям, но необходимы инструменты, позволяющие максимально эффективно справляться с этой проблемой. Именно такой инструмент мы представляем сегодня», — подчеркнул Вячеслав Моше Кантор.

По словам общественного деятеля, спустя 83 года после Хрустальной ночи и 76 лет после окончания Катастрофы ненависть, дезинформация, теории заговора о евреях и еврейском государстве распространяются онлайн и отравляют сердца и умы активнее, чем когда бы то ни было.

Вячеслав Моше Кантор поблагодарил всех, кто принял участие в реализации столь масштабного проекта. Среди авторов исследования — известные политики и религиозные деятели, в том числе координатор по борьбе с антисемитизмом Европейской комиссии Катарина фон Шнурбейн, бывший председатель Еврейского агентства для Израиля Натан Щаранский, апостольский администратор Латинского патриархата Иерусалима архиепископ Пьербаттиста Пиццабалла и председатель Конференции имамов Франции имам Хассен Шалгуми.

На презентации издания также выступили председатель Национального совета Австрии Вольфганг Соботка, министр внутренних дел Австрии Карл Нехаммер, министр по вопросам Европейского союза и Конституции Каролине Эдтштадлер и вице-президент ЕЕК Ариэль Музыкант.

Кроме этого, в рамках мероприятия состоялось торжественное награждение большим золотым почётным знаком на ленте «За заслуги перед Австрийской Республикой». Награда была вручена Вячеславу Моше Кантору «за борьбу с антисемитизмом, расизмом, экстремизмом и нетерпимостью, и за огромный вклад в сохранение памяти о Катастрофе и возрождение еврейской жизни в Европе».

Большой золотой почётный знак на ленте «За заслуги перед Австрийской Республикой» — высшая награда Австрии, которая присуждалась нескольким монархам, включая королеву Великобритании Елизавету II, короля Швеции Карла XVI Густава и королеву Сильвию, а также международным лидерам и борцам с расизмом, например, президенту Франции Жаку Шираку и «охотнику за нацистами» Симону Визенталю.