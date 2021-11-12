Вячеслав Моше Кантор: это самое крупное исследование проблемы антисемитизма
Москва, 12 ноября, 2021, 10:59 — ИА Регнум. В Вене в 83-ю годовщину массового еврейского погрома на территории Германии, Австрии и Судет состоялась презентация масштабной научной работы о противодействии антисемитизму в Европе, исследования, которое призвано предотвратить дальнейшее распространение ненависти к евреям. Издание представил президент Европейского еврейского конгресса (ЕЕК) Вячеслав Моше Кантор.
Исследование под названием «Конец антисемитизму!», реализованное при участии ста девятнадцати международных экспертов, включает пять томов. В первой части предлагаются практические решения и рекомендации для представителей органов власти, во второй рассматривается ненависть к евреям в религии, в третьей — история антисемитизма, в четвёртой — роль борьбы с антисемитизмом в философии, педагогике и общественных науках, а в пятой исследуются его проявления в современной прессе, а также в юридической и политической сферах.
Отдельно президент ЕЕК подчеркнул, что важно распространить это издание как можно шире, чтобы правительства, научные и религиозные учреждения, СМИ и другие организации могли использовать его для повышения эффективности своих усилий.
По словам общественного деятеля, спустя 83 года после Хрустальной ночи и 76 лет после окончания Катастрофы ненависть, дезинформация, теории заговора о евреях и еврейском государстве распространяются онлайн и отравляют сердца и умы активнее, чем когда бы то ни было.
Вячеслав Моше Кантор поблагодарил всех, кто принял участие в реализации столь масштабного проекта. Среди авторов исследования — известные политики и религиозные деятели, в том числе координатор по борьбе с антисемитизмом Европейской комиссии Катарина фон Шнурбейн, бывший председатель Еврейского агентства для Израиля Натан Щаранский, апостольский администратор Латинского патриархата Иерусалима архиепископ Пьербаттиста Пиццабалла и председатель Конференции имамов Франции имам Хассен Шалгуми.
На презентации издания также выступили председатель Национального совета Австрии Вольфганг Соботка, министр внутренних дел Австрии Карл Нехаммер, министр по вопросам Европейского союза и Конституции Каролине Эдтштадлер и вице-президент ЕЕК Ариэль Музыкант.
Кроме этого, в рамках мероприятия состоялось торжественное награждение большим золотым почётным знаком на ленте «За заслуги перед Австрийской Республикой». Награда была вручена Вячеславу Моше Кантору «за борьбу с антисемитизмом, расизмом, экстремизмом и нетерпимостью, и за огромный вклад в сохранение памяти о Катастрофе и возрождение еврейской жизни в Европе».
Большой золотой почётный знак на ленте «За заслуги перед Австрийской Республикой» — высшая награда Австрии, которая присуждалась нескольким монархам, включая королеву Великобритании Елизавету II, короля Швеции Карла XVI Густава и королеву Сильвию, а также международным лидерам и борцам с расизмом, например, президенту Франции Жаку Шираку и «охотнику за нацистами» Симону Визенталю.