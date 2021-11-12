Джакарта, , 10:54 — REGNUM Британский военный корабль построят в Сурабае (Индонезия) в 2022 году. Об этом, как сообщает Sindonews, заявила министр иностранных дел Великобритании Элизабет Трасс.

Британский эсминец Duncan

Министры иностранных дел двух стран обсудили вопросы безопасности и стабильности в Индо-Тихоокеанском регионе.

Стороны также обсудили сотрудничество в области борьбы с терроризмом, кибербезопасности и пандемии COVID-19.

Как сообщало ИА REGNUM, правительство Индонезии получило новую партию вакцины против коронавируса от властей Австралии.

Подробнее в материале: Индонезия получила новую партию вакцины AstraZeneca