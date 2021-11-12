Биробиджан, , 10:54 — REGNUM В школе №14 Биробиджана десять учителей 15 ноября будут отстранены от обучения детей потому, что не сделали прививки от коронавируса. Педагоги отказываются вакцинироваться, возмущены таким требованием и намерены обратиться в прокуратуру, сообщило EAOMedia.

Учитель ИА REGNUM

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Изначально прививки не хотели ставить 22 педагога, но 12 из них изменили своё решение под давлением со сторону руководства образовательного учреждения, рассказала одна из учительниц. Её имя не называется.

«Сегодня, когда мы пришли в школу, нас начали вызывать, прямо на уроках, в нервозной обстановке. Нам подсовывали бумаги о том, что мы не хотим вакцинироваться. Также нам дали на ознакомление приказ о том, что с 15-го числа нас отстраняют от работы без сохранения зарплаты. Разумеется, до тех пор, пока мы не привьёмся. Конечно, под давлением (а я считаю, что это именно давление), некоторые пошли и провакцинировались. Но осталась группа людей, которые не согласны с этим мириться. Почему, если прививка добровольная, мы должны ее ставить по принуждению? Я — учитель высшей категории, я выполняю свои трудовые обязанности! Почему я в понедельник не имею права прийти на работу и учить детей, где у меня в трудовом договоре написано, что у меня должна быть прививка от ковида?», — возмущена педагог.

Она рассказала, что сегодня учителя обратятся в прокуратуру, документы они уже подготовили. Учитель также отметила, что родители детей шокированы намерением отстранять сотрудников школы от работы, ученики плачут, учителя нервничают.

Как сообщало ИА REGNUM, в городе Облучье в Еврейской автономии все работники написали заявления на увольнение потому, что не хотят ставить прививки от COVID-19. В последствии они отозвали свои заявления об увольнении.