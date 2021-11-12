Сертолово, Ленинградская область, , 10:59 — REGNUM Проект запуска скоростных поездов из Санкт-Петербурга до города Сертолово Ленинградской области передадут в Главгосэкпертизу в начале 2022 года. Об этом 12 ноября изданию «Деловой Петербург» сообщил председатель комитета по транспорту Ленинградской области Михаил Присяжнюк.

«Ласточка» Дарья Драй © ИА REGNUM

Ранее ИА REGNUM сообщало, что пассажирские электропоезда с Финляндского вокзала Петербурга до бурно растущего города Сертолово во Всеволожском районе Ленобласти планировалось запустить до конца 2020 года. Но этого не произошло. Для запуска движения потребуется глубокая модернизация существующей железнодорожной ветки, а выделенная линия для скоростных поездов должна была пройти в пешей доступности от онкоцентра в Песочном, в центре Сертолово и в центре Левашово. Тогда на эти цели АО «РЖД» готово было потратить 4,5 млрд рублей, однако сейчас сумма проекта увеличилась до 5,7 млрд рублей и подразумевается, что финансовые вливания будут идти и от других заинтересованных участников запуска скоростной линии.

По словам Присяжнюка, планируется, что пассажиры из Сертолово смогут добираться до ближайшей станции петербургского метро — «Удельная» на синей ветке — за 27 минут, а на конечной остановке на Финляндском вокзале пересаживаться на красную ветку метро. Кроме запуска электричек, в планах у региональных властей организовать съезд с Выборгского шоссе в Сертолово к железной дороге. Но для этого потребуется, чтобы Минобороны передало Ленобласти часть своих земель.

«Уже есть потенциальный инвестор, который готов построить здесь ТЦ со встроенным автовокзалом, получится по сути транспортно-пересадочный узел (ТПУ): железная дорога, внутренняя районная маршрутная сеть, маршруты по Выборгскому шоссе в сторону Петербурга», — уточнил Присяжнюк.

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