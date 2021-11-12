Канберра, , 11:04 — REGNUM В правлениях крупных сетей розничной торговли ожидают, что жители Австралии потратят 60 миллиардов австралийских долларов ($43,8 млрд) в преддверии Рождества. Объемы торговли в интернете составят 8 миллиардов австралийских долларов ($5,8 млрд). Об этом 12 ноября сообщил телеканал Nine News.

Рождество Pixabay.com

Доминика Лэмб, генеральный директор Национальной ассоциации розничной торговли, предоставившая данные, также призвала жителей страны поддержать местные магазины, пострадавшие от локдаунов.

«Наше послание номер один для австралийцев на это Рождество — приходить за покупками пораньше, чтобы в 2021 году под праздничной елкой у вас оказались те товары, которые вы хотите приобрести», — заявила Лэмб в интервью Nine News.

«Каким бы ужасным ни был 2021 год для владельцев сетей розничной торговли, которые были закрыты в период локдаунов, по крайней мере, они откроются вовремя, чтобы возобновить работу в преддверии Рождества», — добавила Лэмб.