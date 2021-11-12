Канберра, , 10:56 — REGNUM Число жителей Австралии, покидающих страну до того, как в начале этого месяца закончилось действие запрета на ненужные поездки за границу в период пандемии коронавирусной инфекции, достигло рекордно низкого уровня. Об этом 12 ноября сообщил телеканал Nine News.

Австралия Simon Clancy

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По данным Статистического бюро Австралии, в сентябре страну покинули чуть более 30 000 человек.

Напомним, что до недавнего времени граждане Австралии и лица, обладающие видом на жительство, должны были получать специальное разрешение на выезд. Вакцинированные австралийцы теперь могут покинуть страну, но вернуться обратно без ограничений могут только в Новый Южный Уэльс и Викторию.

Глава службы Статистического бюро Австралии по миграционной статистике Дженни Добак заявила в комментарии телеканалу, что «рекордно низкое количество отъездов можно объяснить сохраняющимися ограничениями на международные поездки, различными локдаунами в Австралии и низким числом вновь прибывших».