Москва, 12 ноября, 2021, 10:50 — ИА Регнум. Через 20 лет искусственный интеллект (ИИ) будет совсем другим. Об этом в интервью ТАСС заявил глава Сбербанка Герман Греф.

Искусственный интеллект

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«Я вижу большую лимитированность исключительно комбинированных хард и софт-подходов для развития искусственного интеллекта. Будущее квантового компьютинга под большим вопросом пока, но оно открывает принципиально новые горизонты, — отметил Греф. — И, конечно, биологические системы».

Глава Сбербанка считает, что эти две технологии могут создать абсолютно новое качество в развитии искусственного интеллекта.

Также он указал на необходимость сбалансированного регулирования в области искусственного интеллекта.

«Перерегулирование приведёт к стагнации в развитии технологий и отставании страны, чего нам допустить нельзя», — подчеркнул Греф.

Он отметил, что отставать в технологиях искусственного интеллекта России нельзя, при этом в головах всех, кто занимается развитием ИИ, его применением и регулированием должен быть уложен принцип «не навреди».

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава Сбербанка Герман Греф заявил, что человечество подходит к следующему этапу развития искусственного интеллекта — всеобщему интеллекту, который «может решать общие задачи».