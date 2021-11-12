Каспийск, Дагестан, , 10:50 — REGNUM Бойца ММА Усмана Нурмагомедова и его друга в ближайшее время увезут в Каспийск для разбирательств по делу о наезде на сотрудника полиции, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник.

Уголовное дело Severpost.ru

«В ближайшее время Усмана Нурмагомедова и его друга Камала Идрисова намерены доставить в Каспийск для разбирательств по уголовному делу, возбужденному после наезда на полицейского», — сказал собеседник агентства.

Отмечается, что по факту инцидента возбуждено уголовное дело по статье «Применение насилия, не опасного для жизни или здоровья, в отношении представителя власти».

Как сообщало ИА REGNUM, в ходе предварительного разбирательства установлено, что 11 ноября около сотрудники полиции предприняли попытку остановить автомашину «Тойота Камри», у которой отсутствовали номерные знаки, а стекла были затонированы, однако водитель не подчинился их требованию. Совершив наезд на полицейского, он продолжил движение. Инцидент произошел на КПП «Аэропорт» в городе Каспийске.

Читайте также: На брата Хабиба Нурмагомедова возбудили дело о насилии