Сидней, Австралия, , 10:53 — REGNUM Согласно документам, опубликованным правительством австралийского штата Новый Южный Уэльс, проезд через мост Харбор-Бридж в центральном Сиднее может вскоре обойтись водителям вдвое дороже. Об этом заявили представители Лейбористской партии 12 ноября в ходе заседания парламента штата, передает телеканал Nine News.

Сидней

Представители Лейбористской партии также обвинили правительство штата в разработке «секретного плана» введения дополнительной платы за проезд по мосту.

В свою очередь премьер-министр Нового Южного Уэльса Доминик Перротте отклонил эти заявления, отвечая на вопросы в ходе парламентского часа. Однако он лишь отметил, что решение еще не принято, но сам факт возможного повышения платы за проезд отрицать не стал.

Лейбористы заявляют, что их претензии основаны на строчке, замаскированной среди остального текста в отчете министерства транспорта. Там сказано, что плата за проезд в обе стороны на мосту Харбор-Бридж в Сиднее обойдется автомобилистам в 3 доллара в каждом направлении, что увеличит расходы жителя столицы в среднем на 600$.