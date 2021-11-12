Симферополь, , 10:49 — REGNUM В Республике Крым подтверждено 828 новых случаев заражения коронавирусом, сообщили в региональном оперативном штабе 12 ноября. Накануне, 11 ноября, сообщалось о 819 новых заразившихся.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

Следите за развитием событий в трансляции: «Жизнь по QR-коду. Коронавирус и ограничения в России — трансляция»

Всего в Республике Крым с начала пандемии было подтверждено уже 106 096 случаев заражения коронавирусом. Выздоровели 93 793 человека, в том числе за последние сутки выписаны 823 пациента.

Статистику смертности от коронавируса в Крыму пополнили ещё 20 пациентов. Всего жертвами инфекции стали уже 3 216 крымчан.