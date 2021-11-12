В Абакане в ходе пьяной ссоры женщина нанесла ножевое ранение своему мужу
Хакасия, 11 февраля, 2013, 10:45 — ИА Регнум. В Абакане возбуждено уголовное дело в отношении 25-летней местной жительницы, которая нанесла ножевое ранение своему 26-летнему мужу. Как 11 февраля сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе
Мужчина с тяжелым ножевым ранение грудной клетки был доставлен в республиканскую больницу им. Г. Я. Ремишевской поздно вечером 8 февраля. Инцидент произошел в одном из абаканских общежитий. Полицейские установили, что телесные повреждения ему нанесла собственная жена.
По предварительной версии следствия, ссора вспыхнула между супругами во время распития алкоголя. Потерпевший и подозреваемая находились в состоянии сильного алкогольного опьянения.