Екатеринбург, , 10:48 — REGNUM В Свердловской области рассмотрят инициативу бизнесменов о продаже алкоголя только по QR-кодам. Об этом заявили в региональном оперштабе.

Алкоголь

Alex Brown

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«Происходит постоянный мониторинг ситуации с распространением коронавирусной инфекции. Мы готовы обсудить с коллегами и экспертами эту меру на очередном заседании», — сообщили в оперштабе по борьбе с COVID-19.

Ранее, с инициативой продавать алкоголь по кодам выступил ресторатор из Свердловской области Евгений Урюпин. По его словам такая мера будет более эффективной чем введение QR-кодов в точках общепита. Кроме того, поможет сократить пьянство в регионе