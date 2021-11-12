Канберра, 12 ноября, 2021, 10:50 — ИА Регнум. 12 ноября премьер-министр Австралии Скотт Моррисон заявил в эфире радиостанции 3AW, что он «не думает», что когда-либо говорил неправду на государственных постах несмотря на то, что президент Франции Эммануэль Макрон назвал его лжецом чуть больше недели назад.

Kristy Robinson Скотт Моррисон

Бывший премьер-министр Австралии Малкольм Тёрнбулл также недавно присоединился к словам французского лидера, публично заклеймив Моррисона «заядлым лжецом», что Моррисон также охарактеризовал как неправда. Он отметил, что «люди все время катят на меня бочку» по политическим основаниям.

«Послушайте, я занимаюсь политикой. Люди все время катят на меня бочку … Я не думаю, что когда-либо врал, нет такого не было», — поспешил заверить политик.

Ранее заместитель премьер-министра Австралии Барнаби Джойс заявил журналистам, комментируя обвинения Макрона в адрес Моррисона, что если бы его спросили о чем-то личном, то он бы «сказал, что вы хотите услышать, чтобы вы от меня отстали».