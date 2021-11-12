Москва, 12 ноября, 2021, 10:44 — ИА Регнум. Чтобы не заболеть пневмонией, до подъема заболеваемости респираторными инфекциями следует сделать прививку против гриппа, потому что пневмония часто является осложнением гриппа, сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора.

James Heilman, MD Очаг пневмонии на флюорограмме

Для профилактики заболевания пневмонией необходимо вести здоровый образ жизни, заниматься спортом, совершать прогулки на свежем воздухе. В холодное время года нужно одеваться по погоде, избегать переохлаждений

Также следует периодически проветривать помещения, делать влажную уборку, полноценно питаться и соблюдать гигиену рук. Если человек заболел необходимо остаться дома и вызвать врача. Ни в коем случае нельзя заниматься самолечением.

Как сообщало ИА REGNUM, в России в годовой динамике заболеваемости у внебольничной пневмонии нет чётко выраженной сезонности.

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