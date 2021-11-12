Мельбурн, Австралия, , 10:47 — REGNUM Правительство австралийского штата Виктория пересмотрит законы о сексуальных домогательствах в соответствии с рекомендациями Комиссии по реформе законодательства штата Виктория, содержащимися в недавно опубликованном отчете. Об этом 12 ноября сообщил телеканал Nine News.

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Согласно предложенным изменениям, во время секса партнеру будет запрещено снимать презерватив или другие средства защиты без согласия другого партнера, поскольку это будет расцениваться как преступления.

«В этом монументальном отчете подчеркивается, сколько работы предстоит проделать для создания системы правосудия, которая будет работать в интересах жертв сексуального насилия», — заявила в ходе пресс-конференции генеральный прокурор штата Жаклин Саймс.

Увеличение финансирования работы специализированных структур по борьбе с сексуальным насилием на 5,2 млн австралийских долларов ($3,8 млн) станет частью первоначального реагирования правительства штата.

Представители Комиссии по реформе законодательства штата Виктория также подчеркнули в своем отчете, что сексуальное насилие достаточно распространено в обществе, однако данная проблема зачастую замалчивается.