Ростов, Ярославская область, , 10:43 — REGNUM На финансовое оздоровление «Южного водоканала» в Ростове Ярославской области планируется направить 65,5 миллионов рублей. Об этом 12 ноября на заседании комитета областной думы рассказала исполняющий обязанности директора департамента ЖКХ, энергетики и регулирования тарифов Ярославской области Мария Сачкова.

Деньги Дарья Антонова © ИА REGNUM

Проблемы у государственного предприятия начались давно. Жители время от времени сообщают о том, что качество воды оставляет желать лучшего. Ещё в 2018 году экс-губернатор региона Дмитрий Миронов обещал модернизировать водоканал, чтобы сократить расходы жителей и улучшить качество воды. Весной 2021 года Миронов вновь пообещал, что всё будет выполнено. Но никакой модернизации так и не началось. Более того, водоканал с трудом выживает. В этом году налоговая арестовывала его счета. У предприятия серьёзные долги, часть из которых досталась от его предшественников — муниципальных предприятий. Деньги пойдут не на развитие, а на погашение долгов.

«Начнётся его финансовое оздоровление. В бюджете стоит 17,8 миллионов на 2021 год, на следующий год 17,7 миллионов. Общая сумма, которая определена — это 65.5 миллионов на финансовое оздоровление «Южного водоканала», — рассказала исполняющий обязанности директора департамента ЖКХ, энергетики и регулирования тарифов Ярославской области Мария Сачкова.

По словам Сачковой, сейчас водоканал вышел на «точку безубыточности». Депутат Илья Осипов поддержал планы по финансированию водоканала, сказав, что иначе под угрозой окажется водоснабжение всего города Ростова.

По словам Марии Сачковой, что со следующего года департамент ЖКХ займётся разработкой проектно-сметной документации для участия в нацпроекте. Власти надеются привлечь около 2 миллиардов рублей на восстановление водоснабжения во всём Ростовском районе.

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