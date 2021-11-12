Пермь, 12 ноября, 2021, 10:43 — ИА Регнум. Министерство сельского хозяйства и продовольствия Пермского края сменит название. Ведомство переименуют с 1 января 2022 года. Документ опубликован на портале правовой информации.

Mcx.ru Логотип Минсельхоза

В новый год минсельхоз войдет с новым названием — министерство агропромышленного комплекса Пермского края. Как сообщает издание «Коммерсантъ» со ссылкой на свой источник, новое название ведомства правильнее по смыслу и больше соответствует его функционалу.

Согласно положениям, размещенным на сайте минсельхоза, в функции структуры входит, в частности, разработка предложений по основным направлениям аграрной политики края, совершенствованию организационной и финансово-экономической системы управления агропромышленным комплексом, включая животноводство, растениеводство, плодородие почв, рынок сельскохозяйственного сырья и продовольствия, развитию перерабатывающей и пищевой промышленности; разработку целевых программ по развитию АПК; разработку региональных прогнозов спроса и предложения основных видов сельскохозяйственной продукции, продовольствия и сырья и другие.