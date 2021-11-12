Канберра, , 10:45 — REGNUM В общей сложности свыше 90% жителей Австралии сделали первую прививку от COVID-19. Новая психологическая отметка была зафиксирована утром 12 ноября, передает телеканал Nine News со ссылкой на данные министерства здравоохранения страны.

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В общей сложности 82,4% взрослых австралийцев считаются полностью привитыми от COVID-19.

Официальные данные показывают, что 94,1% жителей самого густонаселенного штата страны Новый Южный Уэльс вакцинированы первым компонентом. 90,8% местного населения полностью привиты. В Виктории, втором по численности населения штате Австралии, данные показатели составляют 92,6% и 86,6% соответственно.

Наиболее широкий охват населения иммунизацией отмечается в Австралийской столичной территории, где 95% населения Канберры и ее пригородов получили оба компонента вакцины.