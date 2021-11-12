Санкт-Петербург, , 10:50 — REGNUM Угроза наводнения в Санкт-Петербурге миновала, закрытые чуть более чем на семь часов створы комплекса защитных сооружений (КЗС) от наводнений открылись. Об этом 12 ноября проинформировали в пресс-службе дирекции КЗС.

Шторм в Финском заливе © Дирекция комплекса защитных сооружений г. Санкт-Петербурга

«По состоянию на 09:45 мск 12 ноября все сооружения защиты открыты», — уточнили в ведомстве.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что в связи с прогнозом подъема уровня воды в устье реки Невы до значений близких к критическим, дирекцией КЗС было принято решение о частичном закрытии дамбы. В 02:50 мск 12 ноября было закрыто судопропускное сооружение С-2, а также затворы всех шести водопропускных сооружений.

Добавим, что в Санкт-Петербурге 12 ноября в течение дня местами ожидаются кратковременные дожди, а температурный фон окажется на три-четыре градуса выше положенных по климату значений — +5…+7 градусов, по области +2…+7 градусов. Ветер северо-западный 4−9 м/с, порывистый. Атмосферное давление будет расти и составит 757 мм рт. ст., что ниже нормы.

Вместе с тем, в юго-западных районах Ленобласти ожидается усиление северо-западного, западного ветра до 15 м/с.

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