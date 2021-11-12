Уфа, , 10:54 — REGNUM Треть потребности медицинского кислорода в Башкирии производится в самой республике. Об этом 12 ноября сообщил глава региона Радий Хабиров на своей странице в социальной сети.

В больнице Mos.ru

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Хабиров напомнил, что в октябре текущего года в медучреждениях региона наблюдалась драматическая ситуация с кислородом.

«Мы буквально считали каждый килограмм кислорода, который необходим для больниц и инфекционных госпиталей. Практически ежечасно мониторили расход кислорода, потому что мы не имели права допустить перебои в наших больницах. Искали новые источники поставок», — сообщил глава республики, отметив, что в очень короткие сроки на Башкирской содовой компании была запущена кислородная станция, которая ранее была законсервирована.

Хабиров отметил, что в настоящее время 30% потребности медицинского кислорода в Башкирии обеспечиваются силами местных предприятий.

«Сейчас треть потребности кислорода в республике мы уже обеспечиваем сами и готовы к вызовам в этой связи», — подчеркнул он.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Башкирии ввели обязательную вакцинацию еще в нескольких отраслях.