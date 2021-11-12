Москва, 12 ноября, 2021, 10:40 — ИА Регнум. В Москве подвели итоги работы медицинских мобильных павильонов «Здоровая Москва», сообщает 12 ноября оперативный штаб.

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Павильон Здоровая Москва в Парке Музеон. Пункты вакцинации в Москве

Павильоны работали в 45 столичных парках. За сезон их посетили 277 тысяч человек. За один час пользователи могли проверить состояние организма, выявить риски заболевания. Тех москвичей, у кого находили отклонения, направляли на дополнительные исследования к профильным специалистам.

Как рассказала вице-мэр столицы Анастасия Ракова, проект будет продолжен, и в холодное время года будет перенесён во взрослые поликлиники.