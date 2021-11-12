Краснодар, 12 ноября, 2021, 10:40 — ИА Регнум. В Краснодарском крае власти намерены разработать меры по пресечению незаконной вырубки лесов. Об этом, сообщили в пресс-службе администрации региона, говорилось 11 ноября на координационном совещании по обеспечению правопорядка и антитеррористической комиссии края.

Лесоруб

«На сегодняшний день из всех фактов незаконной рубки деревьев возбуждены дела только по трети случаев. Работа зачастую начинается после вмешательства руководства региона. Но первые сигналы должны идти именно от власти на местах. Мы должны подготовить алгоритм мер, которые пресекут незаконную вырубку леса и добычу нерудных материалов», — отметил губернатор Вениамин Кондратьев.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2020 году чёрные лесорубы вырубили на территории Кубани 4,9 тыс. кубометров леса, в 2021 году вырублено 2,2 2,2 тыс. кубометров, ущерб оценивается в 260 млн рублей.