Канберра, 12 ноября, 2021, 11:19 — ИА Регнум. Суровые погодные условия охватили половину территорию Австралии: грозы, сопровождавшиеся сильными ветрами, проливными дождями привели к наводнениям в штатах Квинсленд, Новый Южный Уэльс, Виктория и Южная Австралия. Об этом 12 ноября сообщил телеканал Nine News.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Австралия

На ликвидацию последствий непогоды уже брошены сотни бригад аварийно-спасательных служб. Сильные ливни, ураганы и грозы по-прежнему покрывают всю юго-восточную часть Нового Южного Уэльса, и, по всей вероятности, дожди будут продолжаться до позднего вечера 13 ноября.

В Южной Австралии, Квинсленде, Новом Южном Уэльсе и Виктории до сих пор действуют предупреждения о наводнениях. Новый Южный Уэльс пострадал больше других штатов: в некоторых районах за последние 24 часа выпало почти 100 миллиметров осадков. Наиболее остро ситуация обстоит в населенном пункте Синглтон, который пострадал от мощного ливня и наводнения.