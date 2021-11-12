Магас, 12 ноября, 2021, 11:29 — ИА Регнум. Власти Ингушетии не допустят изменения реки Фортанга при проведении работ чеченскими строителями. Нарушение зафиксировано в районе приграничного населенного пункта Даттых. Информация о ведении работ нашла отражение в обращениях к администрации президента РФ Владимира Путина, его полпреду в СКФО и ряду надзорных органов. Данный инцидент должен быть устранен, сообщили 12 ноября в пресс-службе правительства региона.

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Напомним, ранее пользователи соцсетей рассказали о том, что в районе административной границы между Чечней и Ингушетией ведутся земляные работы, изменяющие русло реки Фортанга. На эту информацию отреагировали власти Ингушетии.

По поручению главы республики Махмуда-Али Калиматова на место выехала комиссия во главе с первым вице-премьером — министром природных ресурсов и экологии Ингушетии Магомедом Евлоевым. Факт проведения работ, несогласованных с властями Ингушетии, подтвердился.

«Все нарушения изменения русла реки Фортанга были зафиксированы. Незаконные действия проводились с применением тяжелой техники, принадлежащей ГУ «Чеченавтодор». Итоги нашего выезда мы уже направили в соответствующие органы власти, в том числе в Администрацию президента России, полномочное представительство президента Российской Федерации в Северо-Кавказском федеральном округе, Росприроднадзор России, управление Западно-Каспийского водного бассейна, Минприроды России», — заявил Евлоев.

Он также подчеркнул, что русло реки будет возвращено в прежние границы в кратчайшие сроки.