Киев, 12 ноября, 2021, 10:40 — ИА Регнум. Президент Украины Владимир Зеленский в телефонном разговоре с премьер-министром Грузии Ираклием Гарибашвили призвал соблюдать нормы международного права в отношении находящегося в заключении экс-президента Грузии Михаила Саакашвили. Об этом 12 ноября сообщает пресс-служба украинского лидера.

Иван Шилов ИА REGNUM Зеленский

«Президент особо отметил недопустимость применения к гражданину Украины непропорциональных мер принуждения», — говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, Зеленский также заявил об опасениях за состояние здоровья Саакашвили. Он призвал допустить к нему украинских врачей, а также близких родственников.

Напомним, Саакашвили задержали в Грузии 1 октября, и он объявил голодовку, но 6 ноября был опубликован ролик, как экс-президент ест. 8 ноября экс-президента перевезли в тбилисскую тюрьму, где есть клиника. 11 ноября минюст Грузии обнародовал видео, как упитанный Саакашвили оказывал сопротивление при переводе в тюремную палату, а его несли, держа за руки и за ноги.