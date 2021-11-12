Ташкент, , 10:40 — REGNUM В Узбекистане возбуждено уголовное дело по факту «варварской» вырубки 56 многолетних деревьев в Акташе (Ташкентская область). Об этом 12 ноября сообщают ряд узбекских СМИ.

Рубка деревьев Hdimagelib.com

Дело передано в прокуратуру. Ущерб «растительному миру» оценили в 288 миллионов сумов (один доллар-10 770 сумов).

В публикациях СМИ отмечается, что о рубке деревьев первым 11 ноября сообщил общественный деятель и журналист Абу-Али Ниязматов.

«Это были не простые деревья, на многих висели таблички, что они были высажены еще во время правления царской администрации. То есть это деревья, которым более 100 лет, и они имеют не только природную ценность, но и историческую», — приводят СМИ слова Ниязматова.

В генпрокуратуре Узбекистана сообщили, что по данному факту было возбуждено уголовное дело по статье 198 (повреждение или уничтожение посевов, леса, деревьев либо других растений), начато следствие.