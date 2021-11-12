Чебоксары, 12 ноября, 2021, 10:39 — ИА Регнум. В Чувашии в первую рабочую неделю появились «признаки стабилизации» ситуации с коронавирусом, но при этом число больных и вновь выявляемых случаев заражения остаётся высоким. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 12 ноября заявил на заседании оперативного штаба глава республики Олег Николаев.

Cap.ru Глава Чувашии Олег Николаев

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Открывая обсуждение, руководитель Чувашии дал оценку эпидемической обстановке после выхода из периода нерабочих дней.

«Можно говорить о том, что в целом те признаки стабилизации, которые сформировались во время нерабочих дней, слава Богу, пока подтверждаются, и мы двигаемся по позитивному сценарию. Но при этом ещё раз отмечаю, что цифры высокие. Во-первых, количество выявляемых вновь инфицированных и количество людей, которые находятся на лечении как стационарном, так и амбулаторных», — сказал Олег Николаев.

По его словам, хотя число вновь заболевших и лечащихся от ковида снижается, но «при этом они достаточно высокие относительно периода, когда мы входили в так называемую третью волну».

Глава республики также отметил снижение темпов вакцинации. Олег Николаев проинформировал, что если до введения нерабочей недели ежесуточно делали прививку 5,5 тыс. — 6 тыс. жителей, то за последнюю неделю оно снизилось до 4,8 тыс. — 4,9 тыс. человек.

Как сообщало ИА REGNUM, в Чувашии с начала пандемии официально выявлено 39 785 случаев заражения коронавирусом, выздоровели 34 788 пациентов, умерли 2954 ковидных больных.