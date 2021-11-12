Канберра, , 10:42 — REGNUM 12 ноября федеральное правительство Австралии опубликовало план по достижению нулевых выбросов углерода к 2050 году. В 100-страничном документе подробно описывается моделирование, направленное на то, чтобы вывести Австралию на уровень углеродно-нейтрального баланса в ближайшие 29 лет. Об этом сообщил телеканал Nine News.

Выбросы в атмосферу Media.defense.gov

«Согласно прогнозам, электроэнергетика и транспорт становятся заметно более нейтральными с точки зрения выброса углерода, даже при нынешних тенденциях», — говорится в документе.

В то же время, пишут журналисты, большая часть плана «зависит от прогнозов того, какие технологии, которых еще не существует, повлияют на объемы выбросов углерода». Правительство Австралии также предполагает, что потребители со временем будут все чаще выбирать товары с более низким содержанием углерода без государственного вмешательства.

К 2050 году австралийские власти намерены создать 62 000 рабочих мест, непосредственно связанных с реализацией плана.