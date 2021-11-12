Санкт-Петербург, , 10:48 — REGNUM В Петербурге завершается сезон разведения мостов на рукавах Невы. Согласно постановлению городского правительства, часть мостов перестанет разводиться начиная с 15 ноября. В число этих мостов входят Кантемировский, Гренадерский и Сампсониевский.

Гренадерский мост Mostotrest-spb.ru

«За пределами навигационного периода возможна разводка мостов для пропуска единичных судов, при технической необходимости и в целях предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций по соответствующему распоряжению с учетом метеорологической обстановки», — сообщают 12 ноября об исключениях в пресс-центре «Мостотреста».

Мосты, расположенные на Неве, Большой и Малой Неве продолжат свою работу до 30 ноября. «Мостотрест» также обращает внимание на то, что в декабре будут проводиться технологические работы для подготовки переправ к зиме. Расписание этих работ и, соответственно, график развода мостов, будут публиковаться отдельно.

Напомним, с 8 ноября в Петербурге завершилась маломерная навигация по рекам и каналам.

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