Улан-Удэ, , 10:36 — REGNUM В Бурятии перед судом предстанет бывший начальник управления капитального строительства республики по обвинению в превышении должностных полномочий. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе региональной прокуратуры, в числе потерпевших 19 сирот.

Сирота Цитата из х/ф «Иваново детство». Реж. Андрей Тарковский. 1962. СССР

По данным следствия, в 2017 — 2018 годах обвиняемый превысил свои должностные полномочия и принял в рамках госконтрактов 19 непригодных для проживания жилых помещений. Впоследствии квартиры были переданы гражданам из числа детей-сирот.

«В результате действий чиновника бюджетной системе Российской Федерации причинён ущерб на сумму 13,8 млн рублей, 19 лицам предоставлены жилые помещения, не отвечающие требованиям строительных, санитарных норм и правил», — отметили в надзорном ведомстве.

К настоящему времени расследование уголовного дела завершено, документы направлены в суд.

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