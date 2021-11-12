Экс-начальник УКС Бурятии пойдёт под суд за некачественные дома для сирот
Улан-Удэ, 12 ноября, 2021, 10:36 — ИА Регнум. В Бурятии перед судом предстанет бывший начальник управления капитального строительства республики по обвинению в превышении должностных полномочий. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе региональной прокуратуры, в числе потерпевших 19 сирот.
По данным следствия, в 2017 — 2018 годах обвиняемый превысил свои должностные полномочия и принял в рамках госконтрактов 19 непригодных для проживания жилых помещений. Впоследствии квартиры были переданы гражданам из числа детей-сирот.
«В результате действий чиновника бюджетной системе Российской Федерации причинён ущерб на сумму 13,8 млн рублей, 19 лицам предоставлены жилые помещения, не отвечающие требованиям строительных, санитарных норм и правил», — отметили в надзорном ведомстве.
К настоящему времени расследование уголовного дела завершено, документы направлены в суд.
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