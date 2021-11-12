Брянск, , 10:46 — REGNUM В Брянской области 12 ноября подтверждено 510 новых случаев заражения коронавирусом, что на два меньше, чем за предыдущие сутки. Лаборатории проверили 8 615 тестов. Зарегистрировано 13 летальных исходов, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном оперативном штабе.

Инфекционные койки для лечения пациентов с коронавирусной инфекцией Minzdrav.gov.ru

Следите за развитием событий в трансляции: «Жизнь по QR-коду. Коронавирус и ограничения в России — трансляция»

Общее количество носителей инфекции в Брянской области достигло 82 433. Справились с заболеванием 73 767 человек, из них 443 — выписаны за истекшие сутки. Осложнения при COVID-19 стали причиной смерти 2 024 пациентов.

С начала пандемии в регионе проведено 1 019 954 исследования на коронавирус.