Саратов, 12 ноября, 2021, 10:51 — ИА Регнум. В Саратовскую область доставили 32 новых школьных автобуса. Торжественное вручение ключей от транспортных средств состоялось 12 ноября на Театральной площади в Саратове, сообщает пресс-служба губернатора региона.

Ilya Plekhanov Школьный автобус

По словам главы Саратовской области Валерия Радаева, годовой план по обновлению школьного автопарка закрыт. С помощью федерального центра за последние несколько лет удалось обеспечить школьным транспортом все районы области.

В настоящее время парк школьных автобусов составляет 500 единиц и постоянно обновляется. Только в 2021 году в 31 муниципалитет Саратовской области направили 67 школьных автобусов.

Ранее ИА REGNUM сообщало, Дагестан получил 116 школьных автобусов. Новый автотранспорт заменит старые автобусы, отслужившие более десяти лет.

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