Санкт-Петербург, , 10:37 — REGNUM Из виртуальной выставки Государственного Эрмитажа — «Незримый эфир. Выставка цифрового искусства» — пытались «украсть» один из NFT-экспонатов. Об этом 12 ноября сообщили в пресс-службе музея.

Цифровая выставка Эрмитажа «Незримый эфир. Выставка цифрового искусства» Instagram.com/hermitage20_21/

«Вчера открылась первая эрмитажная цифровая выставка и случилась попытка первой виртуальной кражи. Один из гостей пытался унести картину, но наши коллеги вовремя предотвратили инцидент и установили экспонат на место», — сообщили в пресс-службе.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, основная идея выставки — исследование и осмысление стремительного развития NFT-технологий и их влияния на процессы в области современного искусства в 2014—2021 годах. Зрителям представлено 38 NFT-проектов, которые демонстрируют различные линии развития токенизации художественных произведений. Это как ключевые работы для истории NFT, так и совершенно новые — созданные специально для выставки.

NFT представляет собой сертификат уникальности цифрового объекта, который подтверждает право на владение цифровым артефактом.

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