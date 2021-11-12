Джакарта, , 10:31 — REGNUM Южная Корея и Индонезия пытаются решить затянувшуюся проблему совместного проекта истребителя KF-21 / IF-21, сообщает Sindonews.

Модель истребителя KF-X Alvis Cyrille Jiyong Jang (Alvis Jean)

По крайней мере семь представителей из Южной Кореи прибыли в Джакарту.

KF-21 Boramae — самолет поколения 4,5, который эквивалентен новейшему американскому истребителю F-16.

Индонезия попросила Южную Корею сократить долю в инвестициях на разработку KF-21 на 5%, а также передать больше технологий, чем предусмотрено в первоначальном соглашении.

Однако Индонезия задерживает выплаты по проекту со второй половины 2017 года.

Как сообщало ИА REGNUM, правительство Индонезии получило новую партию вакцины против коронавируса от властей Австралии.

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