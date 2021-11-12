Южная Корея и Индонезия ведут переговоры по проекту истребителей KF-21
Джакарта, 12 ноября, 2021, 10:31 — ИА Регнум. Южная Корея и Индонезия пытаются решить затянувшуюся проблему совместного проекта истребителя KF-21 / IF-21, сообщает Sindonews.
Alvis Cyrille Jiyong Jang (Alvis Jean)
Модель истребителя KF-X
По крайней мере семь представителей из Южной Кореи прибыли в Джакарту.
KF-21 Boramae — самолет поколения 4,5, который эквивалентен новейшему американскому истребителю F-16.
Индонезия попросила Южную Корею сократить долю в инвестициях на разработку KF-21 на 5%, а также передать больше технологий, чем предусмотрено в первоначальном соглашении.
Однако Индонезия задерживает выплаты по проекту со второй половины 2017 года.
Как сообщало ИА REGNUM, правительство Индонезии получило новую партию вакцины против коронавируса от властей Австралии.