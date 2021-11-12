Красноярск, , 10:31 — REGNUM По состоянию на 12 ноября в Красноярском крае выявлено 139 867 носителей коронавируса. Об этом ИА REGNUM сообщили в краевом управлении Роспотребнадзора.

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За прошедшие сутки в регионе подтверждено 720 случаев COVID-19, в том числе 175 в Красноярске. Под медицинским наблюдением на дому находятся 51 474 контактных человек.

В регионе за всё время проведено 4 092 644 теста на коронавирус, в том числе 14 497 — за последние сутки.

Как сообщало ИА REGNUM, 11 ноября в Красноярском крае было зарегистрировано 726 случаев заболевания.

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