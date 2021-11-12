Ташкент, , 10:31 — REGNUM Агентство США по международному развитию (USAID) в рамках комплексных глобальных мер правительства страны по борьбе с пандемией коронавируса выделило Узбекистану дополнительно 2,5 млн долларов. Об этом 12 ноября сообщили в посольстве США в Ташкенте.

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«Таким образом, общий прямой вклад правительства США в поддержку усилий Узбекистана по борьбе с COVID-19 превысил 16 миллионов долларов», — говориться в тексте сообщения, которое приводит Газета.уз.

Также отмечается, что USAID будет оказывать содействие правительству республики для решения проблемы недоверия к вакцинации в Узбекистане.

Отмечается, что USAID с самого начала пандемии тесно сотрудничает с правительством Узбекистана в сферах укрепления национальных лабораторных систем для крупномасштабного тестирования, предотвращения и контроля инфекции в лабораториях и медицинских учреждениях, совершенствования диагностического потенциала, эпиднадзора за COVID-19 и быстрого реагирования, улучшения лечения инфицированных, а также повышения осведомленности общественности о COVID-19, вовлечения общественности и мобилизации волонтеров.