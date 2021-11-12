Майкоп, , 10:34 — REGNUM В Республике Адыгея решается проблема обеспечения населения качественной питьевой водой — в регионе ведется модернизация объектов питьевого водоснабжения, благодаря чему жители ряда населенных пунктов будут обеспечены качественными услугами централизованного водоснабжения. Об этом в своем аккаунте в Instagram сообщил глава Адыгеи Мурат Кумпилов.

Национальные проекты Фото Алексея Гусева

«Мы понимаем важность обеспечения населения качественной питьевой водой. От этого зависит здоровье наших граждан. Поэтому перед ответственными ведомствами я поставил задачу максимально использовать возможности федерального проекта, увеличив объемы работ в следующем году», — подчеркнул Кумпилов.

Глава региона отметил, что в 2020 году в ауле Кошехабль было проложено 42 км водопроводных сетей, а в селе Красногвардейском возведено новое водозаборное сооружение. В 2021 году строительно-монтажные работы ведутся на пяти объектах. Завершается строительство узла водозаборного сооружения в ауле Уляп, а также реконструкция трех объектов водоснабжения в Адыгейске. В 2021 году планируется завершить реконструкцию узла водозаборного сооружения в хуторе Псекупс.

Мурат Кумпилов также сообщил, что Минстроем РФ одобрена заявка республики по семи объектам на общую сумму 184,3 млн рублей. Средства будут направлены в 2022 году на реконструкцию узла водозаборных сооружений в ауле Джиджихабль и хуторе Городском, модернизацию водозабора в пгт. Яблоновский. Также начнется строительство водопроводных сетей в поселке Родниковый, в северо-западной части станицы Ханской и водозаборных сооружений в ауле Габукай и в хуторе Шевченко.

«До 2024 года мы наметили провести реконструкцию и строительство 35 объектов водоснабжения, обеспечив жителей качественной услугой и чистой водой», — написал глава республики.