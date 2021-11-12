Майкоп, 12 ноября 2021, 10:34 — REGNUM В Республике Адыгея решается проблема обеспечения населения качественной питьевой водой — в регионе ведется модернизация объектов питьевого водоснабжения, благодаря чему жители ряда населенных пунктов будут обеспечены качественными услугами централизованного водоснабжения. Об этом в своем аккаунте в Instagram сообщил глава Адыгеи Мурат Кумпилов.

Национальные проекты
Национальные проекты
Фото Алексея Гусева
«Мы понимаем важность обеспечения населения качественной питьевой водой. От этого зависит здоровье наших граждан. Поэтому перед ответственными ведомствами я поставил задачу максимально использовать возможности федерального проекта, увеличив объемы работ в следующем году», — подчеркнул Кумпилов.

Глава региона отметил, что в 2020 году в ауле Кошехабль было проложено 42 км водопроводных сетей, а в селе Красногвардейском возведено новое водозаборное сооружение. В 2021 году строительно-монтажные работы ведутся на пяти объектах. Завершается строительство узла водозаборного сооружения в ауле Уляп, а также реконструкция трех объектов водоснабжения в Адыгейске. В 2021 году планируется завершить реконструкцию узла водозаборного сооружения в хуторе Псекупс.

Мурат Кумпилов также сообщил, что Минстроем РФ одобрена заявка республики по семи объектам на общую сумму 184,3 млн рублей. Средства будут направлены в 2022 году на реконструкцию узла водозаборных сооружений в ауле Джиджихабль и хуторе Городском, модернизацию водозабора в пгт. Яблоновский. Также начнется строительство водопроводных сетей в поселке Родниковый, в северо-западной части станицы Ханской и водозаборных сооружений в ауле Габукай и в хуторе Шевченко.

«До 2024 года мы наметили провести реконструкцию и строительство 35 объектов водоснабжения, обеспечив жителей качественной услугой и чистой водой», — написал глава республики.