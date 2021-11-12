Краснодар, , 10:28 — REGNUM Ущерб в 260 млн рублей причинили чёрные лесорубы в Краснодарском крае, данные привёл на координационном совещании по обеспечению правопорядка и антитеррористической комиссии края 11 ноября губернатор Вениамин Кондратьев, сообщили в пресс-службе краевой администрации.

Лес

«Пятую часть территории края занимают леса. Наша задача сохранить их, но в полной мере ее решить пока не удается. В 2021 году объем незаконной рубки сократился на треть. В прошлом году вырубили 4,9 тыс. кубометров леса, в этом — 2,2 тыс. кубометров — ущерб составил 260 млн рублей. Черные лесорубы наносят огромный ущерб и бюджету, и экологии», — сказал Вениамин Кондратьев.

При этом, отметил Кондратьев, из всех фактов незаконной рубки деревьев возбуждены дела только по трети случаев.

Отметим, в октябре в отношении жителя Кубани было возбуждено дело за вырубку более 240 деревьев в Туапсинском районе — ущерб составил около 45 млн рублей.