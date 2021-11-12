Афины , , 10:34 — REGNUM Число новых случаев заражения коронавирусом в Греции выросло на 50% за последнюю неделю, подчеркнула член комитета по коронавирусу при министерстве здравоохранения Вана Папаевангелу на регулярном телевизионном брифинге 11 ноября.

Греция Xinhuanet.com

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Папаевангелу добавила, что число активных случаев заражения в настоящее время достигло 47 000 по всей стране.

По ее словам, койки в отделениях интенсивной терапии в больницах города Салоники заняты на 97%, в то время как среди лиц старше 60 лет также наблюдается резкий рост числа новых инфекций.

11 ноября в Греции подтвердили 6801 случай заражения, 10 ноября — 7105, 9 ноября — 8613. Для сравнения, 1 ноября в стране выявили 5449 новых случаев заражения, а 31 октября — 2727.