Москва, 12 ноября, 2021, 10:26 — ИА Регнум. Уровень запасов в подземных хранилищах газа (ПХГ) российской компании «Газпром» в Европе, несмотря на поручение президента РФ Владимира Путина интенсивно пополнять европейские хранилища после того, как будут заполнены российские, не только не увеличивается, но продолжают снижаться. В настоящее время он находится на критически низком уровне. Об этом сообщает газета «Коммерсантъ».

N Chadwick Хранилище газа

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Так, по данным европейских операторов ПХГ, уровень запасов хранилища Rehden в Германии оценивается в 9,58%. В ПХГ Jemgum в Германии и Haidach в Австрии осталось 87,4% и 54,2%. Более того, из них сейчас идёт отбор и уже откачано 10 и 6 миллионов кубометров соответственно. Ещё одно хранилище — Bergermeer в Нидерландах — заполнено на 30,71%, но там тоже начался отбор.

В Газпроме отмечают, что показатели нетто-отбора газа не являются объективными, так как в европейских ПХГ хранится газ и других компаний.

Отмечается, что на сегодняшний день уровень заполнения хранилищ газа Газпрома остаётся втрое более низким, чем в среднем по Евросоюзу. При этом существует вероятность того, что до конца года отставание наверстать уже не удастся.

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Как сообщало ИА REGNUM, в конце октября президент России Владимир Путин дал поручение председателю правления Газпрома Алексею Миллеру повысить объёмы запасов в своих подземных хранилищах газа (ПХГ) на территории стран Евросоюза. Глава государства подчеркнул, что сделать это необходимо только после того, как будет завершена закачка газа в российские подземные хранилища, а закончить этот процесс планировалось 8 ноября.

Путин отметил, что это даст «возможность надёжно, стабильно, ритмично снабжать европейских партнёров газом в осенне-зимний период и создать благоприятную ситуацию на энергетическом рынке Европы в целом».