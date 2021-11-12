Ереван, 12 ноября, 2021, 10:28 — ИА Регнум. В армянском селе Ерасх (Араратская область) был установлен мемориал, посвященный российским военным летчикам вертолёта Ми-24, сбитого ВС Азербайджана в ноябре 2020 года. Об этом сообщает агентство Armenpress.

Mil.ru Россия и Армения

По данным журналистов, на открытии мемориала присутствовали замминистра территориального развития Армении Ованес Арутюнян, командующий армяно-российской объединенной армейской группировкой Тигран Парванян и ряд других высокопоставленных лиц.

«Майор Юрий Ищук и старший лейтенант Роман Федина были преданными военнослужащими, которые погибли при выполнении своих союзных обязательств по обеспечению безопасности Республики Армения», — сказал на церемонии открытия памятника Арутюнян.

Сообщается, что с инициативой установить мемориал российским пилотам выступил международный гуманитарный фонд «Мир».

Напомним, что российский вертолёт сбили 9 ноября 2020 года. В этот день главы РФ, Армении и Азербайджана Владимир Путин, Никол Пашинян и Ильхам Алиев подписали соглашение о перемирии в войне, разразившейся в Нагорном Карабахе.

Вертолёт ночью сопровождал автоколонну российской военной базы, дислоцированной в Армении. Инцидент произошёл возле Нахичеванской области Азербайджана. Баку заявил, что вертолёт сбили по ошибке.