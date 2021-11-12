Белгород, , 10:29 — REGNUM Главную новогоднюю ель начали устанавливать на Соборной площади в Белгороде. Новую конструкцию привезли из Санкт-Петербурга, сообщили ИА REGNUM 12 ноября в пресс-службе мэрии.

Соборная площадь в Белгороде Пресс-служба администрации Белгорода

Высота новой ели 30 метров, диаметр — девять. В хвою новогоднего дерева вплетена светодиодная нить, верх украсит снежинка, а на ветвях расположат золотые шары. Металлические конструкции предыдущей главной ёлки отправили в ремонт. На Соборной площади также установят 30 малых ёлок высотой от 1,8 до 2,3 метров.

Монтажные работы планируют завершить к 1 декабря.