Улан-Удэ, 12 ноября, 2021, 10:24 — ИА Регнум. В Народном хурале Бурятии 11 ноября состоялись публичные слушания, на которых министр финансов Георгий Мадаев представил проект республиканского бюджета на 2022 год. Подробности сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе Заксобрания.

Народный хурал Бурятии Обсуждение проекта бюджета Бурятии на 2022 год

Согласно документу, доходы республики в 2022 году планируются на уровне 83,7 млрд рублей, из которых 33,4 млрд составят собственные доходы. Объём безвозмездных поступлений оценили в 50,3 млрд рублей.

Расходы достигнут 88,6 млрд рублей. Таким образом, дефицит бюджета в 2022 году по планам составит 4,9 млрд рублей.

«Наибольший удельный вес в расходах бюджета по-прежнему занимают социальные расходы. Так, на государственные программы по развитию социальной сферы предусмотрено в 2022 году — 61,4 млрд рублей», — отметили в хурале.

На инфраструктуру планируется потратить 10,9 млрд рублей. На экономическое развитие, поддержку сельского хозяйства, предпринимательства и торговли запланировано 5,6 млрд рублей.