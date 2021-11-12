Токио, , 10:22 — REGNUM Выступающие в танцах на льду российские фигуристы Виктория Синицина и Никита Кацалапов занимают первое место после ритм-танца на этапе Гран-при в Токио. Об этом 12 ноября сообщает ИА REGNUM.

Виктория Синицина и Никита Кацалапов (сс) Rama

Синицина и Кацалапов за своё выступление получили 86,33 балла.

На втором месте идёт американская пара Мэдисон Чок и Эван Бейтс (86,02). Замыкают тройку британцы Лайла Фир и Льюис Гибсон (76,43).

13 ноября дуэты представят произвольный танец.

Синицина и Кацалапов являются действующими чемпионами мира и победителями чемпионата Европы 2020 года.