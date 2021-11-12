Екатеринбург, 12 ноября, 2021, 10:22 — ИА Регнум. Власти Екатеринбурга пообещали решить проблему с общественным транспортом. В администрации города примут все возможные меры для возобновления прежней работы автобуса №077.

Алексей Колчин ИА REGNUM Новые автобусы Екатеринбурга

Ранее в СМИ появилась информация о том, что местные жители пожаловались на работу автобусов этого маршрута. Якобы автобусники проезжают мимо остановок, которые переполнены людьми. Горожане вынуждены длительное время ждать автобус на остановках «2-я Новосибирская», «Эскадронная» и «Санаторная». В результате часть екатеринбуржцев приходится идти пешком.

В мэрии Екатеринбурга журналистам сообщили, что перевозчик испытывает нехватку водителей. Они увольняются в условиях пандемии и не желают вакцинироваться. Власти города обещают решить проблему с работой маршрута в кратчайшие сроки.