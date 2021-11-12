Москва, , 10:22 — REGNUM После довольно сдержанных внутридневных колебаний 11 ноября, которые в верхней части графика ограничились двадцатидневной скользящей средней, нефть закрылась без изменений, на уровне 82,50 за баррель, что было воспринято игроками как признак стабилизации рынка после обвала днем ранее, заявил корреспонденту ИА REGNUM директор Академии управления финансами и инвестициями Арсений Дадашев.

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«Сегодня, 12 ноября, нефть марки Brent находится под небольшим давлением, угрожая отметке $82. Котировки не решаются на новый подъем попросту из-за отсутствия соответствующих драйверов.

Более того, сейчас на рынке присутствуют локальные факторы, которые говорят в пользу снижения цен, хотя в целом предпосылки дефицита предложения на растущем спроса помогают ценам удерживаться на плаву.

Так, доллар продолжает занимать атакующую позицию против большинства валют, все еще получая поддержку со стороны неожиданно сильного инфляционного отчета, вышедшего ранее на этой неделе.

Тем временем ОПЕК понизила свой прогноз спроса на нефть в 2021 году до 5,7 млн баррелей в сутки от предыдущей оценки на уровне 5,82 млн. В своем докладе организация сослалась на некоторое ухудшение перспектив роста спроса со стороны Китая и Индии.

На данный момент путь наименьшего сопротивления для Brent пролегает на юг. При этом медвежий потенциал представляется ограниченным, и прокол отметки $80 должен послужить триггером для покупок.

Если перед выходными трейдеры решат частично зафиксировать прибыль по длинным долларовым позициям, это несколько улучшит краткосрочную картину на рынке черного золота», — считает эксперт.

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