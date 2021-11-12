Магадан, 12 ноября, 2021, 10:19 — ИА Регнум. Объём доходов фонда обязательного медицинского страхования Магаданской области на 2022 год увеличат на 12%. Дополнительные средства нужны в связи с затратами на борьбу с коронавирусной инфекцией, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе Магаданской областной думы.

(сс) mos.ru. Евгений Самарин Врач

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«Возрастают на 542,3 млн руб. расходы на здравоохранение, что обусловлено расширением финансирования в рамках базовой программы ОМС на проведение углубленной диспансеризации, медицинской реабилитации застрахованных лиц, перенесших COVID-19. Уменьшаются на 2,3 млн руб. расходы на управленческие функции фонда», — отметили в областной думе.

По словам председателя комитета по социальной политике Андрея Зыкова, доходы увеличены благодаря росту финансирования из федерального бюджета, которого удалось добиться путём снятия ограничений коэффициента ценовой дифференциации.

«Дополнительно в следующем году территория получит порядка 900 млн руб. Это результат планомерной работы Магаданской областной думы, выступлений на различных межпарламентских площадках, обращений губернатора Магаданской области. Считаю, что бюджет территориального фонда обязательного медстрахования на 2022 год оптимистичный. Важно эффективно его исполнить. Это задача как органов власти, так и медицинских организаций Магаданской области», — сказал Андрей Зыков.

Как сообщало ИА REGNUM, Магаданская областная больница укомплектована врачами на 62%. По словам главврача медучреждения Сергея Тимофеева, в некоторых отделениях не хватает больше половины медработников.